Sosa'dan Beşiktaş itirafı

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa, Arjantin basınına, “Şampiyon olduğumuzda yaşanan boğazdaki tekne şovu beklemediğim bir şölendi” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:48Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
JoseSosa, Arjantin basınına uzun çaplı bir röportaj verdi. Eski kulübü Estudiantes'ten de basheden yıldızı futbolcu, Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğa dair de konuştu. Arjantin ve Beşiktaş'ta yaşadıklarını kıyaslayan Jose Sosa, siyah beyazlılarda yaşadığı şampiyonluk kutlamaları sırasında olan durumları 'beklenmedik' diyerek nitelendirdi. Sosa, Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrasında yapılan tekne turundan bahsederken, "Beşiktaş'ta forma giyerken, şampiyon olmuştuk. Stadyuma giderek insanlarla şampiyonluğu kutlayacağımızı düşündüğümüz için İstanbul Boğazı'nı tekne ile geçmek zorunda kalmıştık. Sonrasında birden bire işaret fişeği atıldı ve bayraklarla dolu yaklaşık 15-20 tekne birden görmüştüm. Bu gerçekten beklemediğim bir şölendi" dedi.