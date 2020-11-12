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Sosa'dan itirafı

'nin yıldızı , Arjantin basınına, “Şampiyon olduğumuzda yaşanan boğazdaki tekne şovu beklemediğim bir şölendi” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Sosa'dan Beşiktaş itirafı
Jose Sosa, Arjantin basınına uzun çaplı bir röportaj verdi. Eski kulübü Estudiantes'ten de basheden yıldızı futbolcu, 'ta yaşadığı şampiyonluğa dair de konuştu. Arjantin ve Beşiktaş'ta yaşadıklarını kıyaslayan , siyah beyazlılarda yaşadığı şampiyonluk kutlamaları sırasında olan durumları 'beklenmedik' diyerek nitelendirdi. Sosa, Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrasında yapılan tekne turundan bahsederken, "Beşiktaş'ta forma giyerken, şampiyon olmuştuk. Stadyuma giderek insanlarla şampiyonluğu kutlayacağımızı düşündüğümüz için 'nı tekne ile geçmek zorunda kalmıştık. Sonrasında birden bire işaret fişeği atıldı ve bayraklarla dolu yaklaşık 15-20 tekne birden görmüştüm. Bu gerçekten beklemediğim bir şölendi" dedi.
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