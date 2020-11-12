Musa Aydın’dan Kartal’a ziyaret

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:21Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
TürkiyeGüreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti. Yönetici Fatih Hakan Avşar ile bir araya gelen Aydın, Beşiktaş Kulübüne güreşçiler için yaptırdığı yeni salondan dolayı teşekkür ederek, "Önceden sporcularımız antrenman yapacak tesis bulmakta zorlanıyorlardı. Şimdi sizin gibi kulüplerimizle el ele vererek bu problemi ortadan kaldırdık. Türk güreşine yaptınız katkılardan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.