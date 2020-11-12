Haberler Beşiktaş Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

çalışmalarına hız veren , sözleşme uzatmaya yanaşmayan 'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:51 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

'ta ara dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim öncelikle kadro dışı bırakılan oyuncularını kiralayarak mali yükünü hafifletmek isterken, diğer yandan da beklediği verimi bir türlü alamadığı isimlerden de satış ya da takas yoluyla gelir elde etmenin peşinde.

Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

Bu isimlerden biri de ... Geçirdiği sakatlığın ardından eski günlerini aratan bir performans ortaya koyan, ayrıca yönetimin yaptığı sözleşme yenileme teklifine de halen olumlu yanıt vermeyen Dorukhan Toköz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

FENERBAHÇE DE İSTİYOR
Hem 'nin hem de G.Saray'ın milli oyuncu için takas teklifleriyle kapıya dayanması yönetiminin kafasını karıştırdı. Siyah-beyazlıların asıl amacı Dorukhan'ın yurt dışına satılması karşılığında 5 milyon euro ve üzerinde bir rakamın kulübün kasasına konulmasıydı.

Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

Ancak öyle bir teklif şu an için yok. F.Bahçe'nin Harun, Sadık ve Dirar'lı teklifi ile G.Saray'ın Diagne teklifinden hangisinin daha mantıklı olacağı tartışılırken, Beşiktaşlı yetkililerin ise sarı-kırmızılı ekibe yeni bir öneri sunacağı öğrenildi.

Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

SERGEN YALÇIN, EMRE AKBABA'YI İSTİYOR!
Teknik direktör ile Dorukhan'ın durumunu konuşan yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın "Dorukhan'ın eski performansına geri dönmesini en çok ben istiyorum. Ancak şu an için beklentilerin uzağında kaldı. Eğer takas yoluyla gidecek olursa, G.Saray'dan Diagne'yi değil, Akbaba'yı isterim. Emre de orada fazla şans bulamıyor. Eğer böyle bir takasa sıcak bakılırsa, ben de onay verebilirim" dediği ifade edildi.

Kartal'dan müthiş takas planı! Dorukhan'ın yerine Cimbom'un yıldızı...

'ın Dorukhan için ezeli rakibinden Akbaba ve bir miktar para talep edeceği belirtildi.

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