Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a güven tazelendi! Çebi'den Sergen Yalçın'a...

'a güven tazelendi! Çebi'den 'a...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda günlerdir beklenen Ahmer Nur Çebi - görüşmesi gerçekleşti. Buna göre Çebi, Yalçın'a güvendiğini ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:11
Beşiktaş'a güven tazelendi! Çebi'den Sergen Yalçın'a...

Süper Lig'e istediği girişi yapamayan 'ta Başkan , teknik direktör 'a tam destek verdi.

Özellikle milli ara sonrası Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını düşünen Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'yle kulüp arasında adeta mekik dokuyarak, teknik direktörünü bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Sabah'ın haberine göre, Yalçın ile de görüşen Başkan, son dönemdeki tartışmalara takılmamasını istedi.

İKİ GALİBİYET İLAÇ OLUR

Başarılı olacağına inandıklarını ve iki maçtan alınacak güzel sonuçlarla daha farklı şeylerin konuşulmaya başlanacağını belirten Başkan, Sergen Yalçın'a sonuna kadar kendisinin yanında olduğunu iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu tavrının da Yalçın'ı mutlu ettiği ve motivasyon sağladığı kaydedildi.

BİZE ULAŞIN