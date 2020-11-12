Haberler Beşiktaş Ali Koç: Beşiktaş forması giyerim

: forması giyerim

Üç büyük kulüp başkanı hastası Pamir bebek için online görüştü. Başkanı ’nin, “Bizim statta maç izleyelim” teklifine Başkanı , “Olabilir. Beşiktaş forması giyip gelirim” diye destek verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:13 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Ali Koç: Beşiktaş forması giyerim

hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere 'ın başlattığı kampanyaya Başkanı ve Başkanı 'den de destek geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pamir'in tedavisi için çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Ben de Pamir için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Yayının devamında Beşiktaş Başkanı ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç arasında güzel bir sohbet de gerçekleşti. Ali Koç, Pamir'in iyileşmesinin ardından birlikte Beşiktaş maçı izleme önerisinde bulunurken, Çebi, "Bizim sahamızda olsun başkanım" dedi ve Ali Koç da bunun üzerine, "Fark etmez, ben Beşiktaş forması giyer gelirim" mesajını verdi.

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