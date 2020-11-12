Aboubakar: Artık küçük takım yok
Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Afrika basınına konuştu. Kamerun Milli Takım kampında bulunan golcü futbolcu, açıklamalarında Afrika futboluna değinirken, "Güven oluşturmak ve yeniden kendimize gelmek için Mozambik maçını kazanmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bugün Afrika'da küçük bir ülke takımı yok, hepsi çok güçlü." dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:05 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50