Haberler Beşiktaş Aboubakar: Artık küçük takım yok

Aboubakar: Artık küçük takım yok

'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna dahil ettiği , basınına konuştu. kampında bulunan golcü futbolcu, açıklamalarında Afrika futboluna değinirken, "Güven oluşturmak ve yeniden kendimize gelmek için Mozambik maçını kazanmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bugün Afrika'da küçük bir ülke takımı yok, hepsi çok güçlü." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:05 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Aboubakar: Artık küçük takım yok
'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna dahil ettiği , basınına konuştu. kampında bulunan golcü futbolcu, açıklamalarında Afrika futboluna değinirken, "Güven oluşturmak ve yeniden kendimize gelmek için Mozambik maçını kazanmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bugün Afrika'da küçük bir ülke takımı yok, hepsi çok güçlü. Bizim için en önemli maç bu" derken; kendisinin Beşiktaş ve milli takım performansı için de "Ben, kazanan bir zihniyete sahibim" yorumunu yaptı.
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