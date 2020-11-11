Beşiktaş'tan Ljajic'in menajerine flaş teklif!

Beşiktaş Yönetimi'nin, Adem Ljajic'in ipini çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu sezon 5 resmi maçta 185 dakika süre alırken son 3 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen teknik direktör Yalçın tarafından tercih edilmeyen Sırp yıldızla yollar devre arası ayrılabilir.

SERGEN YALÇIN DA İSTEMİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; alkol sorunu olduğu öne sürülen Ljajic'in Yalçın tarafından da istenmemesinin ardından yönetimin Sırp starın menajerini çağırarak, "Ljajic'e kulüp bul" dediği ortaya çıktı.

YILDA 2.2 MİLYON EURO ALIYOR

Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı star oyuncu yılda 2.2 milyon Euro alırken aynı zamanda takımın en çok kazanan isimlerinden biri durumunda.

İTALYAN KULÜPLERİ İSTEMİŞTİ

Performansından memnun olunmayan yıldız oyuncuyu daha önce İtalyan kulüpleri istemiş ancak Beşiktaş Yönetimi rakamları yetersiz bulup bu oyuncunun gitmesine izin vermemişti.