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Başakşehir'e özel çalıştı

'in 9. haftasında , sahasında 'i konuk edecek. BJK 'nde yaptığı idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ile dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:46
Beşiktaş Başakşehir'e özel çalıştı

, 'in 9. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları ile dar alanda top kapma çalışması yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 12 Kasım Perşembe günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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