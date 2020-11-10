Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Beşiktaşlı tedbirli olarak 'ya sevk edildi

Son dakika haberi: 'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta gören kaleci , tedbirli olarak 'na () sevk edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 17:38 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 18:00
Son dakika: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

(), 'de oynanan 8. hafta maçlarının ardından disiplin sevklerini açıkladı.

Gaziantep FK maçında direkt gören Beşiktaşlı kaleci , 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak 'na () sevk edildi.

2 MAÇ CEZA ALIRSA F.BAHÇE DERBİSİNDE YOK

En az 1 maç ceza alacak olan Ersin Destanoğlu, mücadelesinde forma giyemeyecek.Genç file bekçisi eğer 2 maç ceza alırsa 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde de takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan 'nin İsveçli oyuncusu Mattias da Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kurulna gönderildi.

BİZE ULAŞIN