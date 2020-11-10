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1 numara şart

Siyah-beyazlılar, devre arasında öncelikle kaleci transferi yapacak ve listenin ilk sırasındaki adaylar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Ocakta 1 numara şart

Loris Karius'u dahi arayacak duruma gelen 'ta gerek Utku gerekse Ersin, teknik direktör 'ı büyük hayal kırıklığına uğrattığı için siyah-beyazlılarda ilk hedef Ocak ayında kaleci transferi... Sergen Yalçın'ın ilk tercihi sezon başında da ısrarla istediği . Ancak Rizespor, milli kaleciyi bırakma konusunda istekli değil ve ciddi bir bonservis bedelinde direniyor. Siyah-beyazlı yetkililer ise eğer yüksek maliyetli bir futbolcu alınacaksa rakamın çoğunun forvete verilmesini istiyor.

GÖKHAN İLK SIRADA
Bu yüzden sezon başında "'de oynayamayan adamı birinci kaleci mi yapacağız?" diyerek transferini veto ettiği 'a yeniden sıcak bakılmaya başlandı. Bu arada 'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Jasper Cillessen için de bir kez daha nabız yoklanacağı ve uygun bir rakamda anlaşılması durumunda 1 numaranın Hollandalı isme teslim edilmesi de gündemde.

UTKU'YA ÖZEL İLGİ
Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesinin ardından Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında kaleyi devralacak olan Utku Yuvakuran için de teknik heyet alarma geçti. Bu sezon sadece Avrupa Ligi elemesindeki Rio Ave maçında forma giyen Utku, G.Antep maçında Ersin'in kırmızı kartının ardından oyuna girerken 33 dakikalık sürede kalesinde 2 gol gördü ve performansıyla güven vermedi. Yalçın ve ekibi, 23 yaşındaki kaleciyi zorlu fikstüre özel olarak hazırlayacak.

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