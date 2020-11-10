Değişiklik şart ama nasıl?

Siyah-beyazlılar milli aradan sonra gireceği 4 maçlık zorlu periyot öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu 3-1 kaybedilen Gaziantep maçının ideal kadroyla kaybedilmiş olması. Önümüzdeki periyot içinde bazı değişiklikler yapmayı düşünse de başarılı teknik adamın fazla alternatifi yok.

Vida ve Welinton'u Montero ile yedekleyemeyeceğini ortaya çıktı.

Dorukhan, Atiba ve Oğuzhan'dan birisini ancak Josef'le değiştirebileceğini ancak ondan da ne kadar verim alabileceğini gördü.

Larin ya da Ghezzal'ın yerine Töre ve N'Koudou'yu oynatırsa ne kadar verim alabileceğini biliniyor.

Aboubakar'ın yerine Güven ya da Larin oynatılsa da nelerle karşılaşılacağı konusundaki denemelerden kötü sonuçlar alınmıştı.