Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de oynanan 8. hafta maçlarının ardından disiplin sevklerini açıkladı.

Gaziantep FK maçında direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

2 MAÇ CEZA ALIRSA F.BAHÇE DERBİSİNDE YOK

En az 1 maç ceza alacak olan Ersin Destanoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.Genç file bekçisi eğer 2 maç ceza alırsa 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde de takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Gençlerbirliği'nin İsveçli oyuncusu Mattias Erik Johansson da Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kurulna gönderildi.