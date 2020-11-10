Beşiktaş zirvesinden ayrılık çıktı! Sergen Yalçın'dan Çebi'ye...

Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.

ADEM LJAJİC'İN BİLETİNİ KESİN

Sergen Yalçın'ın takıma hiçbir katkı sağlayamayan Adem Ljajic'i kesinlikle takımda düşünmediği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'den Sırp oyuncunun gönderilmesini isteyeceği belirlendi.

DORUKHAN PROBLEMİNİ ÇÖZÜN

Başarılı hocanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile G.Saray'la anılan Dorukhan'ın takımda mutlaka kalması için fedakarlık yapılmasını isteyeceği öğrenildi.

CENK'İN ALINMASINI İSTEYECEK

Sergen Yalçın'ın Çebi'den devre arasında mutlaka forvet transferi talep edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın özellikle eski yıldızları Cenk Tosun'un alınması için istekte bulunacağı ortaya çıktı.

İYİ BİR KALECİ TALEP EDECEK

Takvim'in haberine göre Utku ve Ersin'in performansından memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den tecrübeli bir kaleci istemesi bekleniyor. Yalçın'ın yerli kaleciye sıcak baktığı öne sürüldü.

SAVAŞACAK BİR STOPER ŞART

Takımdaki stoperlerden Montero, Welinton ve Vida'dan memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Çebi'den savaşacak bir yabancı stoper isteyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.