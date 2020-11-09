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'ta yeni taktik belli oldu! 'dan 'geçiş oyunu' dersi

Kara Kartal milli arada bol bol taktik çalışacak. Savunma ve hücum geçişleri üzerinde durulacak. Hoca savunmacıları ayrıca uyaracak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta yeni taktik belli oldu! Sergen Yalçın'dan 'geçiş oyunu' dersi

Bir önceki milli arayı iyi değerlendiren dönüşte 2 maç üst üste kazandı… Ancak karşısında alınan yenilgi 'ın canını sıktı. Özellikle geçiş oyunlarındaki eksikler dikkat çekti. Yalçın milli arada takıma geçiş oyunu çalıştıracak. Buna göre siyah-beyazlılar ara dönemde ağırlıklı olarak şöyle idman yapacak:


3-5-2'DEN 5-3-2'YE DÖNÜŞ
TOP kendilerindeyken 3-5-2, top rakipteyken 5-3-2'ye geçiş
oyunu.
HÜCUM edildiğinde Larin'in sol çizgiden Aboubakar'ın yanına geçişi.
HÜCUM oyuncularını savunma arkasına koşu yapmaları için gerekli olan geçiş oyunları.
ORTA sahadaki ofansif oyuncuların geçiş oyunlarıyla hücuma destek vermeleri.
ORTA saha ve 3'ünü bölgede topa fazla sahip olmak için gereken geçiş oyunları... Bu arada Yalçın'ın sadece savunma oyuncularıyla özel bir görüşle yapacağı da gelen haberler arasında.

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