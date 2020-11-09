Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 4 vaka birden | Son dakika haberleri

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.