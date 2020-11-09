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'ta şoku! 4 birden | Son dakika haberleri

Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son testlerinde 3 ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:15 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:22
Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 4 vaka birden | Son dakika haberleri

Milli arada çalışmalarını sürdüren 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda tüm takımı ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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