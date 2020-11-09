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'ın yıldız ismi 'e bir şok daha! Piyasa değeri eridi

Son dakika haberleri... Son dönemlerde Beşiktaş'ta iyice gözden düşen Sırp futbolcu bir şok daha yaşadı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri, 13 milyon euro'dan 7.5 milyon euro'ya geriledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:40
Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e bir şok daha! Piyasa değeri eridi

'ın tartışılan ismi , milli aranın ardından oynanan Yukatel Denizlispor, ve FK maçlarında da yedek kulübesine mahkum kaldı, 1 dakika bile süre alamadı.

Yıldız futbolcuya bir şok haber de Sırbistan Milli Takımı'ndan geldi. Kariyerinde 74 kez ülkesinin formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İskoçya, ve karşılaşmalarının kadrosuna çağrılmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre 3 sezondur Beşiktaş'ta olan Ljajic'in bu süreçte piyasa değerinde de büyük düşüş yaşandı. Siyah-beyazlılara imza attığında 13 milyon euro olan Adem Ljajic'in değeri 7.5 milyon euro'ya kadar geriledi.

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