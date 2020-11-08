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'ta isyan etti! 4 futbolcu ile özel görüşme

Teknik Direktörü , FK maçından alınan yenilgi sonrası harekete geçti. Savunmada yapılan bireysel hatalara sinirlenen 48 yaşındaki çalıştırıcının, defans oyuncuları ile görüşerek terapi uygulayacağı belirtildi. Milli takımdan dönüş yapacak olan Vida'nın ise hızlandırılmış derslere katılacağı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 12:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 14:09
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın isyan etti! 4 futbolcu ile özel görüşme

'ta iki haftalık galibiyet serisinin 'te alınan mağlubiyetle son bulmasının üzüntüsü yaşanıyor. Takımına önceki iki maçta baskılı ve hatasız bir oyun oynatan , dünkü maçtan sonra en az siyah-beyazlı taraftarlar kadar şaşkındı.

"BU HATALARI İDMANDA BİLE YAPMIYORLAR"
'nin haberine göre, kaleci ile stoperler Vida ve Montero'nun hatalarıyla gelen gollere anlam veremediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu hataları idmanlarda bile yapmıyorlar ama ligde yapacakları tutuyor" diyerek sitemde bulundu.

4 İSME TERAPİ BAŞLAYACAK
Puan alamadıkları deplasmanı ve içerideki maçlarında da bireysel hataların cezasını çektiklerinden yakınan Sergen Hoca, milli arada bu defa savunma oyuncularına terapi uygulayacak. Önceki milli arada hücumcuları kendine getiren tecrübeli çalıştırıcı, bu defa Montero, Welinton ve bu sezon hiç şans bulamayan Erdoğan Kaya ile yoğun mesai yapacak. Domagoj Vida ise millî takımdan dönüşte hızlandırılmış derslere katılacak.

ŞUTLARIN YARISI GOL OLUYOR
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu bu sezon 7 lig maçında forma giyerken, Gaziantep maçının ikinci yarısında kırmızı kart gördü ve yerini ilk defa 'a bıraktı. Utku Yuvakuran 33 dakikada kalesinde 2 gol gördü. Kalesine gelen 27 isabetli şutta 12 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda %44 ile 'de ilk sırayı aldı.

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