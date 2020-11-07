Dorukhan’la anlaşacağız

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:00Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Asbaşkanı EmreKocadağ, sözleşmesinin son senesinde olan ve Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Dorukhan Toköz'le ilgili konuştu. Kocadağ, "Dorukhan; çok sevdiğimiz, karakterli, düzgün bir isim. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle görüşme yaptık. İnşallah Beşiktaş ve kendisinin menfaatlerinin örtüştüğü noktada buluşup, uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an futbola odaklandı. Büyük bir sakatlık atlattı. Anlaşacağımızı düşünüyorum. Aklında sadece Beşiktaş var" dedi.