Haberler Beşiktaş Dorukhan’la anlaşacağız

Dorukhan’la anlaşacağız

Asbaşkan , sözleşmesi bitecek Dorukhan’la ilgili , “ düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Dorukhan’la anlaşacağız
Asbaşkanı , sözleşmesinin son senesinde olan ve 'ye gideceği iddia edilen Dorukhan Toköz'le ilgili konuştu. Kocadağ, "Dorukhan; çok sevdiğimiz, karakterli, düzgün bir isim. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle görüşme yaptık. İnşallah Beşiktaş ve kendisinin menfaatlerinin örtüştüğü noktada buluşup, uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an futbola odaklandı. Büyük bir sakatlık atlattı. düşünüyorum. Aklında sadece Beşiktaş var" dedi.
BİZE ULAŞIN