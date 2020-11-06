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Son dakika: 'ta kadrodan çıkarıldı! İşte nedeni

Son dakika... 'in 8. haftasında FK ile karşılaşacak olan 'tan karşılaşma öncesinde flaş bir açıklama geldi. Açıklamada üst solunum yolu enfeksiyonu gösteren 'ın kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 18:14 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 18:23
Son dakika: Beşiktaş'ta Necip Uysal kadrodan çıkarıldı! İşte nedeni

'ta FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın 'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

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