Ghezzal’den beklentiler büyük

Forma giydiği 2 maçta da beğenileri kazanan Ghezzal, bugün de Kartal'ın umut beklediği isimlerden biri olacak. Hırsı ve mücadelesi ile teknik ekibin takdirini kazanan Cezayirli kanat oyuncusu, skor katkısı yapmak istediğini söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, Malatya maçında Larin'in attığı golün pasını vermişti.