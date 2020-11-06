Forma giydiği 2 maçta da beğenileri kazanan Ghezzal, bugün de Kartal'ın umut beklediği isimlerden biri olacak. Hırsı ve mücadelesi ile teknik ekibin takdirini kazanan Cezayirli kanat oyuncusu, skor katkısı yapmak istediğini söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, Malatya maçında Larin'in attığı golün pasını vermişti.
Ghezzal’den beklentiler büyük
Forma giydiği 2 maçta da beğenileri kazanan Ghezzal, bugün de Kartal'ın umut beklediği isimlerden biri olacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50