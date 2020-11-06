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Beşiktaş maçının ardından 'dan için flaş sözler

Yalçın 3-1 kaybettikleri FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:20
Gaziantep Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu için flaş sözler

Yalçın, FK maçının ardından ile ilgili flaş sözler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Ersin geçen senenin oyununu mumla aratıyor. Penaltı pozisyonunda daha erken topa çıkması lazımdı diye düşünüyorum. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama daha çok genç üzerine gitmememiz lazım. İstikrarsız sonuçlarla ilgili aslında son 2 haftadır olgunlaşan bir takım vardı. İstatistiki anlamda başarı anlamında da yukarıya giden bir takım vardı. Bu gün de aynı oyunu takımımızdan bekliyorduk ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Mevcut kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuna baktığımız zaman yediğimiz goller bu seviyede yenecek goller değil. Basit goller yerseniz maç kazanmamız biraz zorlaşır. Biz düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz.

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