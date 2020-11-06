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Burada mutluyum

F.Bahçe’ye gideceği iddia edilen ’ta mutluyum” dedi ve ekledi: Takım olarak daha iyi olacağız. 3 puanlar arka arkaya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Burada mutluyum

Beşiktaşlı futbolcu , sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen toparladıklarını söyledi. Tecrübeli orta saha "Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah" şeklinde konuştu. Yapılan eleştiriler için ise Toköz, " oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OYNAYA OYNAYA TOPARLARIM
Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan 24 yaşındaki futbolcu transferi hakkında ise "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutluyum ve devam ediyoruz" dedi. Performansına da değinen Dorukhan, "Benim için büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. İlk başta da 1 sene oynamamanın dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Eksiklerimiz var ama toparlayacağız" şeklinde konuştu.

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