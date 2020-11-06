Burada mutluyum

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen toparladıklarını söyledi. Tecrübeli orta saha "Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah" şeklinde konuştu. Yapılan eleştiriler için ise Toköz, "Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OYNAYA OYNAYA TOPARLARIM

Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan 24 yaşındaki futbolcu transferi hakkında ise "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutluyum ve devam ediyoruz" dedi. Performansına da değinen Dorukhan, "Benim için büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. İlk başta da 1 sene oynamamanın dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Eksiklerimiz var ama toparlayacağız" şeklinde konuştu.