Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! İşte muhtemel Gaziantep FK maçı 11'i

Beşiktaş Süper Lig'de 8. haftanın perdesini açıyor. Siyah-beyazlı takım, bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise Kartal'ın bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki son iki maçında önce Denizlispor ardından Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışa geçen Beşiktaş, bugün de Gaziantep'i mağlup ederek yükseleşini ve serisini devam ettirmek amacında.

TÖRE&N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou maç kadrosuna alınmadığı için bugünkü maçta da görev yapamayacaklar. Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek. Öte yandan Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bugün de aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

DIŞARDA DAHA İYİ

Kara Kartal'ın deplasmanda oynayacağı Gazintep FK karşılaşması öncesi bu sezon dış sahadaki performansı dikkat çekiyor. Bu sezonki 3 galibiyetinin 2'sini dış saha maçlarında (Trabzonspor, Denizlispor) kazanan siyah-beyazlı takım, tek puan kaybını Konyaspor sınavında yaşadı. Beşiktaş söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken, kalesinde yine 7 gol gördü.

Beşiktaş Gaziantep FK ile bugün 8. maçına çıkacak. Daha önceki 7 mücadeleden 5'sini kazanan Kara Kartal, 2'sinde ise mağlup oldu. Siyahbeyazlı takımın toplam 18 golüne Antep ekibi 6 golle karşılık verebildi. Beşiktaş, 2 yenilgisini de deplasmanda aldığı Antep karşısında 1 dış saha zaferi yaşadı; 5 gol atıp 4 gol yedi.

JOSEF İÇİN MÜJDELİ HABER

Denizli sınavında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Josef de Souza için Tahkim Kurulu'ndan müjdeli haber geldi. Brezilyalı oyuncunun cezası 1 maça düşürüldü. Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda G.Antep maçında görev yapabilecek. Beşiktaş, karar açıklanmada önce Josef'i maç kadrosuna da almıştı.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: GÜNAY, DJILOBODJI, KANA-BIYIK, TOSCA, MAXIM, MIRALLAS, OĞUZ, SOUSA, MORAIS, MUHAMMET, DICKO

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, ATIBA, GHEZZAL, OĞUZHAN, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR