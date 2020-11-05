Kartal hazır kıta

Gaziantepspor ile ligin 8. haftasında oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saat süren bir idman gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı antrenmanın sonunda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasında futbolcuların neşeli tavırları objektiflere yansıdı. Kartal, bugün sabah yapacağı idmanın ardından 16.00'da özel uçakla maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket edecek. Öte yandan sakat N'Koudou'nun tedavisinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Fransız oyuncunun kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

KAZANAN KADRO DEĞİŞMİYOR

Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, kazanan kadroyu bozmayacak. Kartal, Malatya karşısındaki 11'i Antep'te de sahaya sürecek. Savunmada Rosier-Vida- Welinton- N'Sakala, ortada Atiba-Oğuzhan- Dorukhan, hücumda Larin, Ghezzal ve Abou oynayacak.



YÖNETİM PRİMLERE ZAM

Denizli ve Malatya galibiyetlerinin ardından 25'er bin TL prim alan Beşiktaşlı futbolcular, Gaziantep'i da devirmesi halinde bu parayı katlayacak. Siyah- beyazlı yönetim, 8. haftanın da galibiyetle kapatılması durumunda 3'te 3 yapıldığı için 50'şer bin TL prim dağıtacak.

RUİZ SOKU

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon başında Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği Victor Ruiz, alacakları tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti. La Liga ekiplerinden Real Betis ile anlaşan 31 yaşındaki stoperle ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Ruiz'in başvuru yaptığı FIFA'nın İspanyol futbolcuyu haklı bulduğu ve Beşiktaş'ı 2.5 milyon euro tazminat ödemeye mahkum ettiği ileri sürüldü.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Vodafone Park'ta oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, iki gerekçe ie PFDK'ya sevk edildi. Siyah-beyazlıların federasyonun belirlediği kurallar gereği localardaki az sayıdaki taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketlerden dolayı Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

KAÇIŞIN BEDELİ AĞIR OLDU

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın oyuncularından Ercan Osmani, Etiler'de köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kurtulmak isterken yere düşen ve sol elini kıran 22 yaşındaki basketbolcunun ameliyat olacağı ve 5 hafta sonra idmanlarda yer alabileceği açıklandı. Bu arada Ercan, A Milli Takım aday kadrosundan da çıkarıldı.