Adım adım zirveye

Milli aradan sonra 2 maçı da kazanan Beşiktaş, iki haftada 18’den 8.’liğe çıktı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:23Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Süper Lig'de bay geçtiği dönem ile birlikte ilk 5 haftayı 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle kapatan Beşiktaş, 18. sıraya kadar gerilemişti. Bay geçtiği hafta ile milli arada toplam 22 gün maç oynamayan siyah-beyazlılar, bu süreci ise yoğun çalışma temposunda geçirmişti. Uzun süren aradan sonra çıktığı Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında galibiyete uzanan Kartal, gelecek haftalar öncesi de umut verdi. 6. haftada 18'den 12'ye; 7. haftada da 8'liğe kadar yükselen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, galibiyet serisinde hedefi 3'te 3 çıkardı, gözünü üst sıralara dikti.