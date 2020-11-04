Neşeli günler!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dünkü antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde siyah-beyazlılar, ısınma çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise pas ve 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Sakatlıkları geçen Atakan Üner ve Ajdin Hasic, takımla çalışmalara başlarken sakatlıkları süren Gökhan Töre ile Erdoğan Kaya, çalışmada yer almadı. Oldukça hırslı çalışan Beşiktaşlı futbolcuların zaman zaman neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Eğlenceli anlar yaşandı. Kartal çalışmalarına bugün de devam edecek.

JOSEF'LE ÖZEL GÖRÜŞME

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesinde Brezilyalı futbolcu Josef De Souza ile saha içinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Usta hocanın bu sırada "Senden memnunum; fakat daha iyisini yapabilirsin. Atiba'nın yüküne yardım et. Daha fazla sorumluluk al" dediği kaydedildi. Sambacı, Denizlispor sınavında kırmızı kart gördüğü için Malatya karşılaşmasından oynayamamıştı, Gaziantep maçını da kaçıracak.

N'KOUDOU DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde hiçbir maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou'dan iyi haberler geldi. 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun bugün veya yarın takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtildi. Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcunun yokluğunda kanatlarda Larin ve Güven'i kullanmıştı.