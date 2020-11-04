Haberler Beşiktaş Ljajic arada gönderilecek

Ljajic arada gönderilecek

Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen 'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Ljajic arada gönderilecek

Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen 'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı. Devre arasına kadar süre verilen futbolcu düzelmezse gönderilecek. Yeni maçı öncesinde ısınmaya çıkan Ljajic'in eli belinde bir şekilde paslaşması ve azimsiz tavırları dikkat çekmişti. Yönetimin performansında bir yükseliş olmaması halinde Sırp futbolcu ile yolları ayıracağı kaydedildi.

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