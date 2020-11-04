Ljajic arada gönderilecek

Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen Adem Ljajic'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı. Devre arasına kadar süre verilen futbolcu düzelmezse gönderilecek. Yeni Malatya maçı öncesinde ısınmaya çıkan Ljajic'in eli belinde bir şekilde paslaşması ve azimsiz tavırları dikkat çekmişti. Yönetimin performansında bir yükseliş olmaması halinde Sırp futbolcu ile yolları ayıracağı kaydedildi.