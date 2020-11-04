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Beşiktaşlı Rosier ve 'ın performansları memnun etti! Bonservisleri alınıyor

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rosier ve , performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlı yönetimin, iki oyuncunun da bonservisini almak istediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 08:57
Beşiktaşlı Rosier ve Ghezzal'ın performansları memnun etti! Bonservisleri alınıyor

Ligde son iki maçını kazanan Rosier ve ve 'ın takıma katılmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Transferin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan iki oyuncunun performansı teknik direktör 'ı fazlasıyla mutlu etti.

İki futbolcu Denizlispor ve maçlarında ilk 11'de oynarken takıma büyük katkı sağladı. Gerek Rosier gerekse Ghezzal nokta atışı transfseri olarak dikkat çekti.

Fransız oyuncu Rosier, sağ bekteki boşluğu en iyi şekilde doldururken hocasından tam not aldı. Ghezzal ise Yeni maçındaki asistiyle takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin Rosier ve Ghezzal'den çok memnun olduğu ve iki oyuncunun sezon sonunda bonservisini almayı planladığı gelen bilgiler arasında.

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