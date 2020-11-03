Sabır ve inanç gerek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon euro tasarruf sağladıklarını belirtti. Çebi, Beşiktaş dergisinin kasım sayısındaki yazısında, futbol takımının hem kadro yaşını gençleştirdiklerini hem de mali yükü önemli ölçüde azalttıklarını ifade etti. İlerleyen sezonlarda da tasarrufa devam edeceklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti: "Kulübümüze uygun sporcuları bünyemize katarak var olduğumuz branşlarda kadrolarımızı hazır hale getirdik. Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon euro tasarruf sağladık." Camiadan sabır ve inanç isteyen Çebi, şöyle devam etti: "Sürdürülebilir başarı için planlı, programlı bir mücadelenin içerisindeyiz. Kimseye muhtaç olmayacağımız, başımızın dik olacağı bir düzen için sabır ve inanç gerekir. Aynı amaç doğrultusunda birlik içinde olmalıyız. Kalıcı başarılar çok uzakta değil."

BASKETBOLDA DA AYNI

Amatör şubeleri kendi kendilerine yetebilen bir organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Çebi, "Basketbol A takımımızda da nihai amacımız gelir-gider dengesini oluşturmak ve Türk basketboluna katkı sağlamaktı. İçinde bulunduğumuz sıkıntılara rağmen gençleşme, öze dönme ve gelir-gider bütçemizin denkliği uygun şekilde devam edecektir" dedi.