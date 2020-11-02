Galibiyet nefes aldırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda İzmir'de yaşanan deprem felaketinde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, İzmir halkına ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Gol attığımızda maçın biteceği bir 90 dakika oynadık, gol biraz geç geldi. Ciddi bir kriz ortamından çıkıp, normale dönmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

BİRAZ ANLAYIŞ...

Yalçın, şöyle devam etti: "Bu galibiyetler biraz nefes aldırıyor. Oyuncularım daha iyi mücadele etmeye başladı. Umarım böyle devam ederiz. Performanstan mutluyuz. Sezon başı hazırlıklarımız yeterli değildi, önümüzde süre yoktu. Kolay değil hazırlanmak. Anlayış bekliyorum. Oyuncularım ve biz, elimizden geleni yapıyoruz. Biraz zaman gerekiyor."

'ÖZVERİ İSTİYORUZ'

Sergen Yalçın, Özveriyle oynayan, koşan, çabalayan oyuncu farklı oluyor. Siz de hemen Larin'i soruyorsunuz. Niye? Çünkü arzu ve isteği çok fazla, çabalıyor. Tüm oyuncularımızdan bunu istiyoruz" dedi.

SERGEN'DEN İZMİR'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Deprem yaşayan İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Sergen Yalçın, "Hazır değiliz depreme... Hazır olmamız lazım. Bugün orada, yarın burada... Her an başımıza gelebilir. Ülke olarak hazır olmalıyız' "dedi.