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Takıma prim dopingi

dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Takıma prim dopingi
dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı takım, ardından taktik progam uyguladı. Yarı sahada çift kale maç sonrası şut denemeleri ile idman sona erdi. Bir süredir bir hayli keyifli olan Beşiktaş'ta oyuncuların dün de moralli olması gözlerden kaçmadı.
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