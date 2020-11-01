Takıma prim dopingi

Beşiktaş dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:13Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı takım, ardından taktik progam uyguladı. Yarı sahada çift kale maç sonrası şut denemeleri ile idman sona erdi. Bir süredir bir hayli keyifli olan Beşiktaş'ta oyuncuların dün de moralli olması gözlerden kaçmadı.