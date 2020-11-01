Hocayla sorun yok

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:09Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın eski stoperlerinden kongre üyesi Ali Eren Beşerler, çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş camiası olarak teknik direktör Sergen Yalçın'a güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Beşerler, "Sergen hoca ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Kendisi elinden geleni yapıyor. Sergen bizim abimiz, beraber futbol oynadık. Kendisi Beşiktaş altyapısından çıkma. Bizim isteğimiz kendisi 10-15 sene Beşiktaş'ı çalıştırsın başarılara koşsun. Zor bir dönemde elini taşın altına koydu. Biz de gereken desteği kendisine veriyoruz vermeye devam edeceğiz" dedi.