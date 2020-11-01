Adem Ljajic: Oynat beni hocam

LJajic dün idman sonrası Sergen Yalçın’ın yanına gidip bu sözlerle forma istedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:07Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan Sırp yıldız Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istedi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun dünkü idman sonrası hocanın yanına giderek "Sahaya çıkmayı özledim. Üstümde yoğun baskı ve eleştiriler var. Kendimi yeniden göstermek istiyorum. Beni yarınki maçta oynatın" isteğinde bulunduğu kaydedildi. Bugünkü maç için önceliği Mensah'a veren Yalçın'ın ise Ljajic'e net bir cevap vermediği kaydedildi. Nihai kararını karşılaşma öncesi verecek olan usta hocanın, Sırp futbolcuyu yedek başlatsa bile maçın gidişatına göre sonradan oyuna sürmeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Fakat Yalçın'ın Ljajic'e bugün kesinlikle şans vererek düşen öz güvenini yükseltmek istediği de biliniyor.