Kara Kartal'da keyifler yerinde

Kara Kartal, Malatyaspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 22:41Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kara Kartal, Malatyaspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar, küçük oyunlar sonrası 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı. Oyuncuların neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı. Çalışmalar bugün devam edecek.