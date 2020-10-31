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'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

'in 7. haftasında sahasında 'u konuk edecek olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları devam eden , Hasic, N'Koudou ve zorlu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:07
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

'in 7'nci haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, yarınki maçın kadrosu da belli oldu. cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları devam eden , Hasic, N'Koudou ve kadroda yer almadı.

İşte kadroda yer alan isimler...

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