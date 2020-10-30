Haberler Beşiktaş Hocaya tam destek

Hocaya

Başkan, Yalçın ile bir araya geldi, “Seni ezdirmeyiz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Hocaya tam destek

sınavı sonrası " tarihinin en zor teknik direktörlüğünü yapıyorum" diyen 'a kulüpten geldi. Buna göre başkan Çebi'nin önceki gün usta hocayla bir araya geldiği belirtildi. Yalçın'ın bu görüşmede "Ağzı olan konuşuyor. Yönetimden kimsenin sesi çıkmıyor. Haksız eleştiriler için 'Siz kimsiniz' diyecek tek bir kişi bile yok yanımda" diyerek serzenişte bulunduğu belirtildi. Başkanın ise "Sen bu camianın öz değerisin. Bundan sonra sana laf edenlere en ağır şekilde karşılığını vereceğiz" dediği kaydedildi. Beşiktaş instagram hesabı da bu görüşmeyi doğrular şekilde hocanın fotoğrafın paylaşıp "Biriz, beraberiz. Hocamızın yanındayız, güveniyoruz" dedi.

KARTAL'DA KEYİFLER GICIR

Beşiktaş, ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Çalışmalar sırasına futbolcuların neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.

TÖRE'DEN KÖTÜ HABER

Yeni Malatya sınavı öncesinde 'den kötü haber geldi. Alt baldırında ağrıları bulunan tecrübeli kanat oyuncusu dünkü idmana katılmadı. Tetkikleri yapılan Töre'nin pazar günkü maça yetişmesinin zor olabileceği gelen haberler arasında.

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