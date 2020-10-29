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'ın zirve planı ortaya çıktı! Kasım ayında.... | Son dakika haberleri

'de üç maçlık galibiyet hasretine Denizlispor karşısında son veren 'ta gözler kasım ayında oynanacak 4 maça çevrildi. galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlılarda , kasım ayı içinde oynayacakları Yeni , , ve maçlarından toplam 12 puan çıkararak camiayı şampiyonluk havasına sokmayı planlıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 09:55
Sergen Yalçın'ın zirve planı ortaya çıktı! Kasım ayında.... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'deki ilk 5 maçında 7 puan toplayan , kasım ayında oynayacağı 4 maça odaklandı.

, 5 maçta kaybedilen 8 puanıı telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak Yeni , Gaizantep, ve karşılaşmalarına çevirdi.

HEDEF 4'TE 4!

Takvim'in haberine göre tüm hesapları 12 puan üzeriner yapan Sergen Yalçın, özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.

Denizlispor maçında, takımının özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbol nedeniyle umutlanan Yalçın, savunma hatalarını da asgariye indirip galibiyet serisi yakalamak istiyor.

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