Sergen Yalçın'ın zirve planı ortaya çıktı! Kasım ayında.... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'deki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Beşiktaş, kasım ayında oynayacağı 4 maça odaklandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 5 maçta kaybedilen 8 puanıı telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak Yeni Malatya, Gaizantep, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarına çevirdi.

HEDEF 4'TE 4!

Takvim'in haberine göre tüm hesapları 12 puan üzeriner yapan Sergen Yalçın, özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.

Denizlispor maçında, takımının özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbol nedeniyle umutlanan Yalçın, savunma hatalarını da asgariye indirip galibiyet serisi yakalamak istiyor.