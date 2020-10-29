Beşiktaş'ta flaş transfer hamlesi! Gol makinesi Philip Zinckernagel...

Yeni sezonda kadrosuna 10 takviye yapan Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın menajeri Zahavi'nin önerdiği Philip Zinckernagel için harekete geçti. İsrailli menajer, bu sezon Norveç Ligi'nde Bodo Glimt formasıyla fırtına gibi esen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

20 MAÇ 14 OL 17 ASİST

Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan genç kanat oyuncusu, Bodo formasıyla bu sezon oynadığı 20 maçta 14 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Zahavi'nin bonservisi elinde olacak Zinckernagel'i kaçırmamaları gerektiğini söyleyip, "Elinizi çabuk tutun. Philip, birçok kulübün gündeminde. Uzun yıllar Beşiktaş'a büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi.



ZiNCKERNAGEL KiMDiR?



D. TARiHi: 16 ARALIK 1994

D. YERi: DANiMARKA

BOY: 1.75 / KiLO: 70

POZiSYON: KANAT

KULÜBÜ: BODO GLiMT