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İyiydik ama yetmez

, yolunda oyuncularını önce kutladı ardından bu sözlerle vites yükseltmelerini istedi. de Souza ise özür diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 20:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
İyiydik ama yetmez
Teknik direktör , sınavı sonrası bir gün dinlenme izni verdiği futbolcularıyla dönüşünde uçakta kısa bir toplantı yaptı. Galibiyet için talebelerini kutlayan usta hocanın "10 kişi kalıncaya kadar iyi mücadele ettik. Gittikçe ivme kazanıyoruz ama yeterli değil. Daha iyi olmamız gerekiyor. Şampiyonluğa oynamak için potansiyelimizi yükseltmeliyiz" dediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştınrıcının ayrıca Atiba'yı özel olarak tebrik ettiği de gelen haberler arasında. Öte yandan kırmızı kart görerek takımı zor durumda bırakan 'in de Yalçın'ın konuşması sonrası söz alarak "Herkesten özür diliyorum. Puan kaybetsek kendimi çok kötü hissederdim. Bu zafere en çok ben sevindim" dediği kaydedildi.
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