Takımın yarısı değişti

22 gün sonra lig maçına çıkan Beşiktaş’ta teknik patron Sergen Yalçın, son maça göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:30Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah- beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı. Kartal'da koronavirüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou kadroda yer almadı.