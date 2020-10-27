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Takımın yarısı değişti

22 gün sonra lig maçına çıkan ’ta teknik patron , son maça göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Takımın yarısı değişti
Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah- beyazlı ekipte teknik direktör son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, , Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve 'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı. 'da koronavirüse yakalanan ve karantinada bulunan Mensah, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou kadroda yer almadı.
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