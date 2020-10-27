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Şahlanış

İlk haftadaki zaferi sonrası yokları oynayan, son iki maçını kaybeden , ’de coştu. Atiba, Aboubakar ve Larin’in golleriyle zafere uçtu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Şahlanış

'e derbi zaferiyle başlamasına rağmen devamını getiremeyen, ile berabere kalıp, ve 'ne yenilen , galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi. 3 puanı 3 golle alan siyah-belazlı takım, 13. dakikada 'ın golüyle öne geçti. 39'da Aboubakar'ın penaltı sayısıyla devreyi 2-0 önde kapatan , ikinci devreye de golle başladı. Dakikalar 48'i gösterirken Cyle Larin Beşiktaş'ı 3-0'lık avantaja taşıdı.

22 GÜN SONRA SAHADA
Fakat 67'de Josef'in kırmızı kart görmesiyle işler değişti. 76'da Muris Mesanovic ev sabihi ekibin ilk sayısını kaydetti. Ardından ataklarını sıklaştıran Denizlispor 90'da Sacko'nun golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ancak kalan dakikalar skor değişmeyince Beşiktaş, özlediği galibiyete kavuştu. Milli ara ve 5. haftayı BAY geçtiği için 22 gün sonra sahaya çıkan siyah-beyazlı takımın bu süre zarfında toparlanmış görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan rakibiyle 42. kez karşılaşan Beşiktaş, 29. galibiyetini de elde etmiş oldu.

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Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı toplamda son 11 Süper Lig maçını ve son altı deplasman karşılaşmasını kazandı.

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