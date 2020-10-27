Süper Lig'e Trabzonspor derbi zaferiyle başlamasına rağmen devamını getiremeyen, Antalya ile berabere kalıp, Konya ve Gençlerbirliği'ne yenilen Beşiktaş, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi. 3 puanı 3 golle alan siyah-belazlı takım, 13. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle öne geçti. 39'da Aboubakar'ın penaltı sayısıyla devreyi 2-0 önde kapatan Kara Kartal, ikinci devreye de golle başladı. Dakikalar 48'i gösterirken Cyle Larin Beşiktaş'ı 3-0'lık avantaja taşıdı.



22 GÜN SONRA SAHADA

Fakat 67'de Josef'in kırmızı kart görmesiyle işler değişti. 76'da Muris Mesanovic ev sabihi ekibin ilk sayısını kaydetti. Ardından ataklarını sıklaştıran Denizlispor 90'da Sacko'nun golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ancak kalan dakikalar skor değişmeyince Beşiktaş, özlediği galibiyete kavuştu. Milli ara ve 5. haftayı BAY geçtiği için 22 gün sonra sahaya çıkan siyah-beyazlı takımın bu süre zarfında toparlanmış görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan rakibiyle 42. kez karşılaşan Beşiktaş, 29. galibiyetini de elde etmiş oldu.



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Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı toplamda son 11 Süper Lig maçını ve son altı deplasman karşılaşmasını kazandı.