Josef de Souza yakıyordu!

Kartal'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, ikinci maçında takımı yakıyordu. Siyah-beyazlı formayla ikinci sınavında başarılı işler yapan Brezilyalı futbolcu, 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla dengelerin değişmesine sebep oldu. Sambacı'nın rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından oyun dışında kalmasıyla orta alandaki üstünlüğünü kaybeden ve 10 kişi kalan Beşiktaş, Denizlispor'a pozisyonlar verirken, kalesinde de iki gol gördü. 63 kez topla buluşduğu maçta girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içinde de yüzde 82 pas isabetiyle oynadı. Soyunma odasında bir hayli üzgün olan Souza'yı takım arkadaşları teselli ederken, direkt kırmızı gören yıldız futbolcunun iki hafta ceza alması gündemde...

WELINTON HATA YAPMADI

Forma giydiği ilk maçlarda hatalı pozisyonlar ya da yaptırdığı penaltılarla taraftarların tepkisini çeken stoper Welinton, Denizli karşısında ise günündeydi. Kritik müdahalelerle rakip ataklarını kesen 31 yaşındaki savunmacının Vida ile uyum yakaladığı da gözlerden kaçmadı. Welinton, karşılaşma sonrası "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. 3 puan çok önemliydi. Devamını getireceğiz" dedi.