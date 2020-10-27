İşte Beşiktaş bu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor galibiyeti sonrasında takımına övgüler yağdırdı. 3-0'a kadar oynadıkları futbolu beğenen Sergen Yalçın, "Maçın farklı yönleri var, 3-0'a kadar ve kırmızı karttan sonraki bölüm. 3-0'a kadar iyi oynayan baskı ve pres yapan, ikili mücadeleleri kazanıp agresif oynayan bir Beşiktaş vardı. Bundan sonra herkes bunu görecek, başka bir Beşiktaş beklemesinler. Bugün oynadığımız oyun, umut ediyorum ki camiamıza ve taraftarımıza umut vermiştir" ifadelerini kullandı.

İŞİM ÇÖZÜM ÜRETMEK

Lige kötü başladıklarının ve Avrupa maçlarının takımı perişan ettiğinin altını çizen başarılı hoca, "3 haftalık ara bence bize iyi geldi. Bu arada oyuncularımız konsantreydi. İşim bahane değil çözüm üretmek ama bazen kriz ve kaos ortamı oluşabiliyor, işler kötü gidince. Biz krizden ve kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz. Yeter ki bıraksınlar işimizi yapalım. Oyuncularımız da inanıyorlar. Attığımız 3. golde Rosier ve Ghezzal'ın varyasyonuyla Larin'in attığı gol çalıştığımız bir pozisyondu" diye konuştu.

SERGEN Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor ile karşılaştığı üç Süper Lig maçını da kazandı ve toplam 13 gol sevinci yaşadı.