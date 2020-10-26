Denizlispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış gününde Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 19. sırada yer alırken, ev sahibi ekip ise 5 puanla 18. sırada... İki takım da kötü gidişata son vermek için mutlak 3 puanı hedefliyor.





DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maç bu akşam saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR

Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde, corona virüsüne yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou yer almadı. Ev sahibi takımda ise sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.