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kaptanları takıma seslendi! İşte toplantıda konuşulanlar

'ta kaptanlar motivasyon toplantısı yaptı. , “’da yokuz bu sayede lige odaklanalım” derken, Ozi “Kötü sonuçlar taraftarı bizden daha çok üzüyor” ifadesini kullandı. ekledi: Yarıştan erken koparsak bu sezon işkenceye döner.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş kaptanları takıma seslendi! İşte toplantıda konuşulanlar

'ın dünkü idmanının sonunda kaptanlar, sınavı için devreye girdi. Keyifli geçen antrenmanın da etkisiyle arkadaşlarını toparlayan , ve Oğuzhan motivasyonu artırmak için konuşma yaptı. Siyah-beyazlılar, lig yarışından erken kopmamak için puan kaybı yapmamaları gerektiğini anlattı. Atiba, "'da yokuz. Bu sayede lige kolayca odaklanabilmeliyiz. Üst üste yenilgilerin ardından Denizlispor galibiyeti hepimiz için güzel bir motivasyon sağlayabilir" dedi.

ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPALIM
Ardından Özyakup konuştu. Tecrübeli orta saha "Evet bizim gibi takımlar için taraftarın desteğini alamamak büyük bir dezavantaj. Ama her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Hem Avrupa'daki sonuçlar hem de ligdeki durumumuz onları bizden daha çok üzüyor. Taraftarın yüzünü güldürmek bizim boynumuzun borcu" diye konuştu. Necip de "Yönetim bu zor dönemde elinden geleni yapıyor, hocamız da öyle. Bizim de sahada üstümüze düşeni yapmamız gerek. Yarıştan erken koparsak zaten uzun olan sezon hepimiz için işkenceye dönüşür" dedi.

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