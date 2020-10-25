Beşiktaş ile Galatasaray arasında Mbaye Diagne ve Adem Ljajic takası!

Bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti. Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise Belhanda'ya bağlılıktan kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü. Son haberlere göre Çebi'nin konuyu Sergen Yalçın'la da görüştüğü kaydedildi. Önceki gün idmanı izleyen başkanın, çalışma sonrası hocayla Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı. Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi.



