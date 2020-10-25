Haberler Beşiktaş Beşiktaş ile Galatasaray arasında Mbaye Diagne ve Adem Ljajic takası!

ile arasında ve takası!

ekiplerinden ve arasında flaş bir takas iddiası gündeme bomba gibi düştü. Her iki takımın da istediği verimi alamadığı oyuncular olan ve 'in takası için görüşmelere başladığı öne sürülürken, Beşiktaş Başkanı 'den flaş bir hamle geldi. Çebi'nin söz konusu takas hakkında teknik direktör 'a fikrini sorduğu ve olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş ile Galatasaray arasında Mbaye Diagne ve Adem Ljajic takası!

Bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre ve 'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti. Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise 'ya bağlılıktan kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü. Son haberlere göre Çebi'nin konuyu 'la da görüştüğü kaydedildi. Önceki gün idmanı izleyen başkanın, çalışma sonrası hocayla Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı. Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi.

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