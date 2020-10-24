Sergen Yalçın'dan 7 kritik uyarı!

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu… Hayati şekilde kendilerine zarar verebilecek 7 ciddi eksikleri olduğunu anlattı. Aynı hataları Denizlispor mücadelesinde yapmamaları konusunda uyardı. Usta hoca bu hataları şöyle sıraladı:

1- OFSAYT TAKTİĞİ: Bu taktiği kesinlikle uygulamak zorundayız. Ancak bu kadar tecrübeli oyuncular olmanıza rağmen halen daha taktiği tam olarak uygulayamıyorsunuz. Savunma hizasında aksaklıklar veriyoruz.

2- KANAT HÜCUMCULARINA KARŞI SAVUNMA:

Kanatlarımızı iyi savunmalıyız. Gidenler çok hücuma çıktıkları için gitti. Ancak savunmadan pozisyon yemeye devam ediyoruz.

3- TEHLİKELİ NOKTALARDA FAUL YAPIYORUZ:

Bundan vazgeçin. Dengeli ve dikkatli hamleler yapın. Olur olmaz fauller yüzünden sıkıntı yaşamayalım. Duran toplar başımıza iş açmasın.

4- YETENEKLİ OYUNCULARI KORKUTUN:

Baktınız yetenekli oyuncuyu durduramıyorsunuz. Korkutun. Geri itin. Ön tarafa gelmesini engelleyin. Oyundan düşürün.

5- BİREYSEL HATALARDAN YORULDUM:

Kendinize güvenmeniz iyi. Ancak futbol basit bir oyun. En kolayını oynamaya çalışın. O zaman o hatalar tekrarlanmayacak.

6- HAVA TOPU ALAMIYORUZ: Bunu bile bile topu havaya kaldırıyoruz. Rakibe adeta oyunu teslim ediyoruz. İleriye boş yere şişirmekten vazgeçin.

7- CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞUT ÇEKTİRMEYİN: Bunu her hafta tekrar tekrar söylüyorum. Ama karşılık alamıyorum. Dönen toplar tehlikeli oluyor.