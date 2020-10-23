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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın iki maçına corona virüsü engeli! Resmen açıklandı

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın iki maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlı takım, Covid-19 tanısı konulan ve testi pozitif çıkan kondisyoner ile temasta bulunan oyuncular olması nedeniyle lig ve Avrupa maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 19:41
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın iki maçına corona virüsü engeli! Resmen açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Yarın oynanması planlanan Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz karşılaşması Türkiye tarafından, 27 Ekim Salı günü oynanması planlanan Nexe Nasice-Beşiktaş Aygaz EHF maçı ise Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi." denildi.

Temasta bulunan sporcuların karantinaya alındığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş Aygaz Takımımızda, halihazırda Covid-19 tanısı konulan hentbolcumuz 'in yanı sıra kondisyonerimiz 'in de Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı. İstanbul İl Sağlık Kurulu, Covid-19 testi pozitif sonuç veren kondisyonerimiz Mesut Temizişler ile temas eden hentbolcularımız; Taner Günay, Burak Turan, Ömer Ozan Arifoğlu, Gökay Bilim, Muhammed Mirhan Kasarcı ve Doğukan Keser ile antrenörümüz Bülent Erkol'un da karantinaya alınması gerektiğini belirten yazıyı kulübümüze iletti. Böylelikle, 'mızda karantinada bulunan kişi sayısı 8'e yükseldi. Yaşanan süreç neticesinde, Beşiktaş Aygaz Takımı'mızın Süper Lig'de Güneysuspor ile oynayacağı maçı Türkiye Hentbol Federasyonu, EHF Avrupa Ligi'nde Nexe Nasice ile oynayacağı karşılaşmayı ise Avrupa Hentbol Federasyonu ileri bir tarihe erteledi."

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