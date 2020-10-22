Haberler Beşiktaş Formanın hakkını vermeliyiz

Formanın hakkını vermeliyiz

, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Anlamsız puan kayıpları yaşadık. Bireysel hatalar pahalıya mal oldu. Eksikleri en kısa sürede minimuma indirmeliyiz. Milyonlarca taraftarımız var ve artık onların yüzünü güldürmeliyiz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Formanın hakkını vermeliyiz

, son 3 maçta yalnızca 1 puan alan öğrencilerini net bir dille uyardı. Ligin 6. haftasında ile karşılaşacak futbolcularından daha dikkatli olmalarını isteyen Yalçın, "Sezona galibiyetle başladık ama daha sonra anlamsız puan kayıpları yaşadık. Kazanabileceğimiz maçlarda yaptığımız bireysel hatalar pahalıya mal oldu. Ligin çok başındayız fakat eksiklerimizi en kısa sürede minumuma indirmeliyiz. Hiçbir mazerete sığınmadan giydiğiniz bu formanın hakkını vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İSTİKRARLI OLMALIYIZ
Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha 5 hafta geride kalmasına rağmen puan cetvelindeki yerimiz rahatsız edici. 4 maçı 4 puanla kapatmak, hedefi her zaman şampiyonluk olan Beşiktaş için başarısızlıktır. Bunun sorumlusu da benim. Başarı ise hepimizin... Bir an önce iyi futbolla galibiyetler elde etmeli ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Milyonlarca taraftarımız var ve artık onların yüzünü güldürecek sonuçlar alacağız. Sizlere inanıyorum, idmanlardaki hırsını maçlarda da en iyi şekilde göstereceğinizden şüphem yok."

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Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş'ın başında 4 sınavına çıktı. Genç hoca, maç başına 1 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezon 15 lig karşılaşmasında 10 galibiyet elde etmiş ve 2.13 puan ortalamasıyla takımını çalıştırmıştı.

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