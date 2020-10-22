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krizi! 'tan para talep ettiler

’ın yüzde 50 bonservis hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes, Ganalı yıldızın transferi için 'tan para talep etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 01:05
Bernard Mensah krizi! Beşiktaş'tan para talep ettiler

İspanyol ekibi , 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası 'lık oldu. A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak 'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.

İSPANYOL MEDYASI DA YAZDI
Takvim Gazetesi'nin İspanyol medyasına dayandırdığı habere göre Mensah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis haklarının kendinde olduğunu iddia eden Guimaraes, 'tan para talep ediyor.

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